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Erdoğan ile İmralı heyeti neler konuştu? DEM Partili Koçyiğit açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan Perşembe günü Beştepe'de DEM Parti İmralı heyeti ile 1 saat 25 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit bugün Meclis'te yaptığı açıklamayla görüşmede neler konuşulduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra ilk kez DEM Parti ile yüz yüze görüştü. Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme 1 saat 25 dakika sürerken; neler konuşulduğu da belli oldu.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDUĞUNU AKTARDI

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te yaptığı açıklamada görüşmeye ilişkin şunları kaydetti; "Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanıyla İmralı heyetimizin yaptığı görüşme vardı. Bu görüşme özellikle Öcalan'ın tarihi bir inisiyatif geliştirmeye çalıştığı, Kürt sorununu şiddet ve çatışmadan arındırılması ve tarihsel Türk-Kürt ittifakının güçlenmesi için yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısını yeni bir aşamaya çalışan yeni bir aşamanın başlangıcını oluşturan önemli bir eşikti.

"SÜRECİN AKSAYAN YÖNLERİ ELE ALINDI"

Bu görüşmede sürecin aksayan yönleri ele alındı. Sürecin dinamiği niteliğindeki adım aslında İmralı tecridinin lağvedilmesi ve Öcalan'ın hedeflediği çalışmaların yapılması için gerekli koşulların sağlanmasının gerekliliği de bu görüşmede teyit edilmiş oldu."

İMRALI HEYETİ - BAKAN TUNÇ GÖRÜŞMESİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

DEM Partili Koçyiğit, "Bu hafta İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşme gerçekleştirecekler. Bu görüşmede yasal meselelerle ilgili görüş alış verişi yapılacak." ifadelerini kullanırken DEM Parti'den "Perşembe günü" açıklaması geldi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle Cuma günü saat 14'00'te görüşecektir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜLER'DEN 'MEŞRU HEDEF' AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, teröristbaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ilişkin, "Devletin duruşu nettir. Silah bırakmayan her yapı meşru hedefimiz olacak. Sürecin sabote edilmesine asla izin verilmeyecek. Gerçekten barıştan yana olan her girişim desteklenir" dedi.

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Erdoğan ile İmralı heyeti neler konuştu? DEM Partili Koçyiğit açıkladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Secimden once CHP apoyu cikaracak dediler. Simdi kendileri apoyu cikaracaklar. Saka gibi.

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Haber YorumlarıEko cCc:

CHP görüştüğünde hain oluyordu ama…

Yorum Beğen35
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

chp nin demle işbirliği koltuk içindi. mhp ve ak partinin demle görüşmesi ise pkk nın silah bırakması yani terörün bitmesi içindir. aradaki farkı anlamayan ya gerrizekalıdır anlamak istemeyen de terörden iç siyasi kar elde etmek isteyen karaktersizlerdir

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Haber YorumlarıEmre Çepnioğlu:

KİMLERR KİMLERLEE BERABER... YAZIK, ÇOK YAZIK.

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

O ve aynı zamanda bir de E diyorum Sana

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