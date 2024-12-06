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Erdoğan'ı protesto ettikleri için tutuklanan 9 genç tahliye edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşması sırasında protesto eden ve tutuklanarak cezaevine gönderilen 9 genç tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, TRT World Forum 2024 açılışında yaptığı konuşma sırasında 'İsrail'le ticaret" nedeniyle protesto eden 9 genç, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 9 protestocunun tamamı, üst mahkemeye yapılan itirazlar sonucu Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'un açılış konuşmasını yaptığı sırada salonda bulunan iki protestocu "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganı atmıştı.

Erdoğan protestoculara, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız" karşılığını vermişti.

Erdoğan'ı protesto ettikleri için tutuklanan 9 genç tahliye edildi
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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