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Erdoğan'dan staj ve çıraklık mağdurlarının sloganlarına: Bu adımlar yanlış adımlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya mitinginde dikkat çeken anlar yaşandı. EYT staj ve çıraklık mağdurlarının attığı "Çırağa müjde" sloganları sonrası konuşmasına ara veren Erdoğan, "Çırağa müjde olmaz, kalfaya ustaya müjde olur. Onun için de bu adımlar yanlış adımlar. Konya'ya, Konyalıya sadakat, siz bu sadakati bozmayın." dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Konya'da vatandaşlara seslendi. Miting sırasında "Çırağa müjde" sloganlarının yükselmesi üzerine bir süre sessiz kalan Erdoğan, daha sonra "Arkadaşlar, çırağa müjde olmaz." dedi.

"ÇIRAĞA MÜJDE" SLOGANLARINA ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Konya'daki AK Parti mitingine EYT sürecinde staj ve çıraklıkları nedeniyle sigorta kayıtları olmadığı için emekli olamayan vatandaşların sloganları damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında "Çırağa müjde" sloganları duyulurken Erdoğan'ın verdiği tepki dikkat çekti.

Erdoğan, sloganları atan vatandaşlara seslenerek "Arkadaşlar, çırağa müjde olmaz, kalfaya ustaya müjde olur. Onun için de bu adımlar yanlış adımlar." dedi.

"SEN BİZİ DİNLE"

"Konya'ya, Konyalıya sadakat, siz bu sadakati bozmayın." diyen Erdoğan, mitinge katılan bir vatandaşın konuyla ilgili konuşması üzerine "Sen bizi dinle! Konya'nın 31 Mart'ta da rekor bir oyla belediyecilikte tarih yazacağını, sancağı da en yükseğe çıkaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

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Yorumlar (10)

Metehan Eryilmaz:

Zaten emekli olsalar alacakları 10 bin lira maaş, çok bişey kaçırmıyorlar. Her türlü açız.

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Hakan Gençoğlu:

O zaman çırak olanlar şimdi kalfa usta oldu sayın Cumhurbaşkanım onada razıyız.

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Güray Dilli :

Eyt lilere emeklilik hakkı verilirse Çıraklar ve Staj mağdurları da haklarını ister. Emeklilik sistemi düzeltilmeli , böyle giderse emekli sayısı daha da çoğalacak ve maaşları daha da düşecek diye korkarım. Avrupa emeklilerine özeniyoruz ama onlar 60 , 65 yaşından sonra hak kazanıyorlar. Bizde ise yirmibeş yıl prim ödeyen kırk , elli yıl emekli maaşı alıp öldükten sonra da eşi ,kızı almaya devam edebiliyor..Çalışan sayısı ise emekli maaşını karşılayamaz düzeye gelirse ne yaparız...

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sade vatandaş:

bir bilmece suriyelilere var emeklilere staj mağdurlarına yok

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yusuf erdin:

adalet varsa

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İbrahim Hilmi:

Staj ve çıraklık mağdurları, 2000'ler. Seçim yatırımı olarak gerekli görülmesi halinde mesele çözülür. Kriterimiz seçimdir. Dolayısıyla şu sıralar bence çok ümitlenmeyin

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VATANDAŞ:

Çırak birisi ile staj yapan birisi asla bir olamaz... Çırak demek haftanın her günü çalışır staj dediğin haftada 2 maksimum üç gün resmi kuruma gider ama çırak öyle mi sanayide tekstilde hayatın esnafın olduğu her yerdedir.. O nedenle öncelikle staj ve çırak konusunu ayrı tutup o da sonra buna çözüm aramak gerekir... Yoksa çırak ve staj denildiğinde haklı olan garibanlıktan çocukken çırak olarak işe başlayanların hakkı yenmiş olur

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Özkan Kadim:

boş yere çıraklık okuluna gittik o zaman

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Recep Ertuğrul:

O kadar yanlış işler yapıldı ki artık doğrular konuşulamaz hale geldi.

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Serhan Soylu:

EYT sonrası milyonlarca insan mağdur oldu. 1 güne 17 yıl farkla emekli olma adaletsizliği oluştu. Şimdi haklarını arayanlar azarlanır oldu. Mazlumun Allah ı var.. O nun yardımıyla sizlere rağmen adalet kısa zamanda tecelli eder inşallah

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