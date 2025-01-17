Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gece yarısı dikkat çeken kararlar alındı.

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı, 17 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ERDOĞAN'DAN SORUŞTURMAYA İLK YORUM

Rıza Akpolat'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesi CHP'yi ayağa kaldırırken AK Parti'nin Konya'daki 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili ilk yorum geldi.

"HOŞUNUZA GİTMESE DE HUKUK İŞLEYECEK"

Erdoğan, "Siz dahil kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok, hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek. Daha turpların büyükleri heybede, telaşlarının sebebi bu. Birkaç yıla sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN KRONİK SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Muhalefetin içler acısı hali bizi rehavete sürüklememelidir. AK Parti milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, girdiği her mücadeleyi de milletin desteğiyle başarıya kavuşturan bir siyasi partidir. Şimdi hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Bunun için vizyonumuzu geliştiriyor ve ülkenin kronik sorunlarını çözecek cesur adımlar atıyoruz.

ÖZEL'E GÖNDERME: YAPILAN HIRSIZLIKLAR DÜN GİBİ AŞİKAR

Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Sağa sola sataşmaktan artık vazgeçin, biz işte buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Bakalım kimin yüzü kızaracak. Sayın Özel başka yerlerde harami arayacağına kendisini fazla yormasın yanında yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadığı, yapılan hırsızlıklar dün gibi aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor, turpların büyüğü heybede. Paniklemelerinin sebebi de budur. Birkaç yıla sokağa çıkacak, hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. Siz dahil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Esenyurt ve Beşiktaş'ı gördük ne halde... Parti içi iktidar kavgasına kendilerini öylesine kaptırdılar ki dünyada ne olup bittiğini görecek gözleri yok.

"LAF KALABALIKLIĞIYLA GÜNLERİNİ GÜN EDİYORLAR"

Bunlar da vicdan olmadığı gibi kızarmasını bilen yüz de yok, şimdi çıkmışlar akıl veriyorlar. Kendilerini sorgulamak yerine rol kapmaya çalışıyorlar ülkeye ve millete dair herhangi bir gündemleri yok. Milletin dertlerine çareler geliştirmek, ülkenin meselelerine kafa yormak yerine laf kalabalıklığıyla günlerini gün ediyorlar. Çünkü bunlar çalışmayı sevmiyorlar, rahatlarının bozulmasını istemiyorlar, üretmek, hizmet etmek bunların işlerine gelmiyor. Peki neden? Çalışmak emek, zahmet, ister...

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜN ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ"

İstihdamı, üretimi, ihracatı artırarak milletimizin iş ve aş talebini karşılayacak kalkınma programlarından taviz vermiyoruz. İnşallah bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşün somut etkilerini görmeye başlayacağız. Enflasyon düştükçe bundan sonra yapacağımız ücret artışları daha etkili ve kalıcı hale gelecektir. Milletimizden biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Çoğu gitti azı kaldı."