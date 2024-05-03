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Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili ilk yorumu cuma namazı çıkışında yaptı. Erdoğan, "Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Çilehane Camii'ne geçti. Namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 8 yıl aranın ardından gerçekleşen görüşmeye dair ilk kez konuştu.

"İKTİDAR VE ANA MUHALEFET ARASINDA OLUMLU GELİŞME"

Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin, "Böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmesi iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Bundan önceki süreçlerde maalesef adımlar atılmadı. Adımların atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür beye böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, İADEİZİYARET İDDİALARINI DOĞRULADI

Dün AK Parti Genel Merkezi'nde 1 saat 35 dakika süren görüşmenin ardından AK Parti ve CHP'li kaynaklar görüşmenin son derece olumlu havada geçtiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da CHP Genel Merkezi'ne iadeiziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyordu. Erdoğan'ın, "Özgür beye böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim." ifadeleri yeni bir görüşmenin olacağını kesinleştirmiş oldu.

"SİYASETİN YUMUŞAMA SÜRECİNİ BAŞLATALIM İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında, "İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız." dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (12)

Mesut Ceylan Tuncel:

Güzel Şeyler bunlar artık kutuplaşmayı bir kenara bırakmamız lazım

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Sefa Altun:

Gec kalınmış bir karar,burda ego,hırs, menfaat olmamalı,halkın çıkarları düşünülmelidir...

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BiZiM AiLe:

kapalı kapılar ardında ne konuşuldu neden açıklama yapılmadı? Tayyip memnun kaldığına göre özgür özel ekmeğine yağ sürdü

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Abdullah null:

çok şükür bir adım atıldı. gençliğimiz gitti ama varsın çocuklarımız hayrını görsün

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Volkan Çolak:

özel bey tutuştu sizin üzerinizden ve İsrail üzerinden reklam yapmak istiyor orası kurtlar sofrası dikkat edin :)

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Necattin Dursun Şan:

vatanın birlik beraberliğe ihtiyacı var

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yanık kremi:

durduk yere bu kadar yumuşamak da ne bileyim.. :D

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Melisa Ozkan:

Bu tabloyu ozledik Simdi birlik zamani 2 lidere tesekur ederim.insallah boyle devam ederler sonucta 2 tarafta ulkmiz icin ugrasiyor

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Melisa Ozkan:

Artik kutuplasma olmasin insanlar birbirine Sen A Parti Sen B parti desmesin özgur ozele Tesekurlerimizi sunuyoruz

4
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Yasef Behar:

Şimdık CHP de 3 koltuk koyar lol

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Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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