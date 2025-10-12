Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert tepki: Hiç mi hicap duymuyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

"YABANCILARA ÜLKENİ ÇEKİŞTİRMEKTEN HİÇ Mİ HİCAP DUYMUYORSUN?"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yurt dışı mitinglerindeki açıklamalarına sert tepki gösteren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetimizin gayesi dışardaki dostlarımızın sayısını artırmaktır. Ekonomide, ticarette savunmada var gücümüzle çalıyoruz. Ülke içinde başka, yurt dışında konuşanlardan olmadık. Türkiye bizim yönetimimizde uluslararası ortamda sözü dinlenen aktörü haline geldi. Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi, ülkemizin anamuhalefeti hala kabul edemedi. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar ülke dışında Türkiye partisi gibi hareket etmesi gerektiğini anlatamadık. Yeni genel başkan selefinden çok daha heveskar çıktı. Avrupa'ya şikayet turları düzenliyorlar. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet iddiası olan haramilerini yurt dışına kaçırmak için Batı'ya adeta yalvarıyorlar. Dün, Gazze'de parmağını bile kıpırdatmadı iftirasını atıyor. Türkiye'nin Filistin davasını anlatmak yerine kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor. CHP Genel Başkanına sormak lazım. Yabancıların huzurunda ülkeni çekiştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Kendi itibarını umursamıyorsun bu milletin gururunu çiğnetme. Bunlar değişmez, düzelmez, iflah olmaz. Onlar ne yaparsa yapsın sizin hakkınızı, hukukunuzu şerefimiz bilerek her yerde Türkiye'yi iftiharla temsil edeceğiz."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında gittiği Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de İsrail-Filistin ateşkesinden söz ederken söylediği "Özgür Özel'in bir özür borcu yok mu?" ifadelerine şöyle yanıt vermişti:

"Ne için özür dileyecekmişim? Gazze planından dolayı. 67 bin tane, yarısı çocuk ve kadın insan, Filistinli öldürüldü, parmağını kıpırdatmadı; bunun için mi özür dileyecekmişim? Erdoğan dursun, düşünsün ve bu kadar hatayı yaptığı halde, halen daha ülkemiz uluslararası alanda küçük düşmesin diye ona karşı en nazik dili kullanıyoruz. Gittiğimiz her platformda da hem Filistin'i savunuyoruz, Gazze'yi savunuyoruz, Türkiye'nin çıkarlarını savunuyoruz. Halen daha bundan nasibini almıyor. Utanmadan polemik geliştirmeye çalışıyor. Özür dileyecek biri varsa bu kadar nezaketsiz, bu kadar kıymet bilmez bir siyaset yapan Erdoğan'ın bizden değilse de tüm Türkiye'den özür dilemesi gerekiyor."