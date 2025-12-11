Haberler

Erdoğan'dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün

Güncelleme:
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu yasa dışı bahis ve sanal kumar konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldi. Bu konunun kendisini çok üzdüğünü belirten Erdoğan kurmaylarına "Bu işin kökünü kurutacağız, aile yapımıza, toplumsal yapıya başlı başına tehdit içeren, zarar veren hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz. Bu, siyaset üstü bir mesele; bir milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılması lazım. Bu meseleyi çözün" talimatı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılın son toplantısında Erdoğan, yasa dışı bahis konusunda, kurmaylarına talimat verdi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre sanal kumar ve yasa dışı bahis konusunun kendisini çok üzdüğünü söyleyen Erdoğan, "Bu işin kökünü kurutacağız, aile yapımıza, toplumsal yapıya başlı başına tehdit içeren, zarar veren hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz. Bu, siyaset üstü bir mesele; bir milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Bu konuda herkesin elinden geleni, üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Partimizin ve kabinemizin her bir üyesi, her birim, her genel başkan yardımcım bu konuda bir şey yapacak. Bu meseleyi çözün." diye konuştu.

"SURİYE'YE MİSAFİR OLARAK GİDECEĞİZ"

Toplantıda Suriye devriminin birinci yılı da gündeme geldi. Önceki gün yaptığı konuşmada, "Katliamların en kesif günlerinde Suriyeli kardeşlerimize bir söz vermiştik, Allah'ın izniyle uzak olmayan bir tarihte o sözümüzü mutlaka tutacağız." diyen Erdoğan'ın MYK toplantısında henüz bir takvimlendirme yapılmadığını söylediği öğrenildi. Erdoğan, "Suriye'ye misafir olarak gideceğiz." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: BURADAN DÖNÜŞ YOK

MYK'nın bir diğer gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye'ydi. AK Parti'nin Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunacağı rapor gündeme geldi. Hafta sonu Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen raporun, 50 sayfa olarak hazırlandığı, bazı eklemelerle 60 sayfanın üzerine çıkartıldığı belirtildi. Erdoğan'ın, "Buradan geri dönüş yok. Bu işi mutlaka halledeceğiz. Bu beladan, bu prangadan Türkiye ve milletimiz mutlaka kurtulacak. Herkesin bu sürece katkıda bulunması gerekiyor. Bu süreçte hepimizin diline, üslubuna özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Rapor metnini bekliyorum." dediği öğrenildi. Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili ise bir yorum yapmadığı kaydedildi.

Haber YorumlarıHasan Turk:

Ne du tupcu kazanamiyormu kunarin vergidini dusurmustin sifirla reis adam.kazansin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

İşte şimdi MİLLİPİYQNGO adı altına gşrmişnolan üç kapıtlarınnştirmek lazım. 5 dakika da ON NUMATA. KAZANMA İHTİMALİ EN AZ OLAN OYIN. İTALYA DAN YÖNEYŞLEN BİR SİSTEM. KAZANA YOK BİLE. SAYISAL LOTO DA ÖYLE MİYDİ SATIN ALIRLARKEN. EN BÜYÜK DÜŞMANOMIZ OLDU.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSunay Tuna:

Neyi çözmüşler ki bunu çözsünler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
