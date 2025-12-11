Erdoğan'dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN BAHİS TALİMATI: BU İŞİN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ

Yılın son toplantısında Erdoğan, yasa dışı bahis konusunda, kurmaylarına talimat verdi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre sanal kumar ve yasa dışı bahis konusunun kendisini çok üzdüğünü söyleyen Erdoğan, "Bu işin kökünü kurutacağız, aile yapımıza, toplumsal yapıya başlı başına tehdit içeren, zarar veren hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz. Bu, siyaset üstü bir mesele; bir milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

"BU MESELEYİ BİR AN ÖNCE ÇÖZÜN"

Bu konuda herkesin elinden geleni, üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Partimizin ve kabinemizin her bir üyesi, her birim, her genel başkan yardımcım bu konuda bir şey yapacak. Bu meseleyi çözün." diye konuştu.

"SURİYE'YE MİSAFİR OLARAK GİDECEĞİZ"

Toplantıda Suriye devriminin birinci yılı da gündeme geldi. Önceki gün yaptığı konuşmada, "Katliamların en kesif günlerinde Suriyeli kardeşlerimize bir söz vermiştik, Allah'ın izniyle uzak olmayan bir tarihte o sözümüzü mutlaka tutacağız." diyen Erdoğan'ın MYK toplantısında henüz bir takvimlendirme yapılmadığını söylediği öğrenildi. Erdoğan, "Suriye'ye misafir olarak gideceğiz." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: BURADAN DÖNÜŞ YOK

MYK'nın bir diğer gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye'ydi. AK Parti'nin Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunacağı rapor gündeme geldi. Hafta sonu Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen raporun, 50 sayfa olarak hazırlandığı, bazı eklemelerle 60 sayfanın üzerine çıkartıldığı belirtildi. Erdoğan'ın, "Buradan geri dönüş yok. Bu işi mutlaka halledeceğiz. Bu beladan, bu prangadan Türkiye ve milletimiz mutlaka kurtulacak. Herkesin bu sürece katkıda bulunması gerekiyor. Bu süreçte hepimizin diline, üslubuna özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Rapor metnini bekliyorum." dediği öğrenildi. Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili ise bir yorum yapmadığı kaydedildi.