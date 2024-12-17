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Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği: Lübnan Başbakanı ile de görüşecek

Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği: Lübnan Başbakanı ile de görüşecek
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul edeceğini, görüşmede Filistin ve Suriye hakkında fikir alışverişinde bulunulacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yarın bir görüşme yapacak. Görüşmede özellikle Suriye ve Filistin'de yaşananların Lübnan üzerindeki etkisi konuşulacak.

Erdoğan bugün Katar Emiri ile de Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir görüşme yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail ile olan çatışmanın sonlandırılması konusunda Hizbullah'a baskı yapmış ve savaşın Lübnan'a sıçramaması konusunda ciddi çaba sarf etmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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