Erdoğan'dan Bakan Yerlikaya'ya talimat: Muhtarlıklarımızı günümüz şartlarına uygun olarak yeniden yapılandırılalım

Beştepe'deki muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya talimat verdi. Erdoğan, "Muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alalım" dedi.

ERDOĞAN BEŞTEPE'DEKİ MUHTARLAR TOPLANTISINDA KONUŞTU

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlar toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Öncelikle bu sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan 59 vatandaşlarımızın tedavilerine süratle başlanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülüyor. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Lütfen hep birlikte daha sorumlu davranalım.

"MUHTARLARLARA BÖYLE YAKIN CUMHURBAŞKANI BULAMAZSINIZ"

Muhtarlar Toplantısının 53.'sünde sizinle beraberiz. Milletin evine bu gazi mekana hoş geldiniz. Muhtarlarımızı özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla muhtarlarımız da bizi özlemiş. Muhtar hizmet binalarının mahallelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehirlerimizi, muhtarlarımızın da aralarında olduğu temsilcilerle bir araya gelmeye önem verdik. Muhtarlarla bu derece yakın, bu derece ilişki kuran başka cumhurbaşkanı bulamazsınız. Niçin bu kadar yakın irtibat halindeyiz, çünkü muhtar bu ülkenin yönetim piramidinin temelidir. Sırt sırta verinde 85 milyona en iyi şekilde ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bize bu konuda her desteği veriyor muhtarlarımız. Biz de muhtarlarımızı her alanda destekledik. Büyükşehir belediyelerinde muhtarlık işleri dairesi ihdas ettik. Maaş ve diğer özlük haklarını münasip seviyeye getirdik.

"İÇİŞLERİ BAKANIMIZA TALİMAT VERİYORUM..."

Afet sonrası yapılan yardım dağıtım sistemine de muhtarlarımızı dahil ettik. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşlar arasındaki bağın sağlıklı olmasını muhtarlarımız temin ediyor. Muhtarlık kurumunun yeniden ele alınması gerekiyor. Lağvedilmesi ile ilgili önerilere katılmıyoruz. Pek çok vazife üstlenen muhtarlarımız hem şehirde hem kırsalda gerekli. Teknolojideki gelişmelerle muhtarlarımızın işlevlerinin yeniden düzenlenmesi düşünülebilir. Muhtarlarla aramıza kimseyi sokmayacağımızı söyledik. Muhtarlarımız bizim temsilcilerimizdir. Onları kimseye ezdirmeyiz, kimseye istismar ettirmeyiz. İçişleri bakanımıza talimat veriyorum, muhtarlıklarımızın yeniden yapılandırılması için çalışmaları mutlaka gündeme alalım. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, belediye başkanlarımızın, valilerimizin, bakanlıklarımızın görüşlerini alarak çalışmayı yapalım. Biz buralara muhtar bile olamaz manşetlerini çiğneyerek geldik.

"BİZİ MUHTARLARIMIZA SORUN, NAMERTLERE DEĞİL"

Bizi namertlere değil, muhtarlarımıza sorun. Milletimize sorun, aklını vicdanını kiraya vermemiş herkese sorun, diyoruz. Size en doğruyu onlar söyleyecek. Türkiye dünyanın en kadim devletlerinden biridir. Bu topraklar insanlığın en gözde en eski yerleşim yerleri olması nedeniyle gözlerin olduğu coğrafyadır. Bin yıldır bayrak dalgalandırmanın elbette bir bedeli var. Ecdadımız canı ile istikbalini korudu. Türkiye dünyanın en kadim devletlerinden biridir. Bu topraklar insanlığın en gözde en eski yerleşim yerleri olması nedeniyle gözlerin olduğu coğrafyadır. Bin yıldır bayrak dalgalandırmanın elbette bir bedeli var. Ecdadımız canı ile istikbalini korudu."