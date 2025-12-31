Haberler

Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül

Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MH lideri Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik etti. Erdoğan, Bahçeli'ye 78 adet gül hediye etti.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik etti.
  • Erdoğan, Bahçeli'ye yeni yaşı kadar 78 adet gül hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik etti. Bahçeli'ye sağlık, sıhhat ve afiyetler dileyen Erdoğan, Bahçeli'ye yeni yaşı kadar 78 adet gül hediye etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

YAŞI KADAR GÜL HEDİYE ETTİ

Erdoğan, Bahçeli'ye yeni yaşı kadar tam 78 adet gül hediye etti.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

"Gecen gun neden bana manali manali baktiniz haaa" Sahte Kabadayi/Kemal Sunal

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

