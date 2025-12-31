Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik etti. Bahçeli'ye sağlık, sıhhat ve afiyetler dileyen Erdoğan, Bahçeli'ye yeni yaşı kadar 78 adet gül hediye etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

YAŞI KADAR GÜL HEDİYE ETTİ

Erdoğan, Bahçeli'ye yeni yaşı kadar tam 78 adet gül hediye etti.