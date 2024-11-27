Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına ilk kez bu kadar net yanıt verdi.

ERDOĞAN'DAN 'ÖCALAN' AÇIKLAMASI

"Sayın Bahçeli ile her meselede uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz" diyen Erdoğan, Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çağrısının Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonunu yansıttığını söyledi.

"CESUR VE EZBERLERİ BOZAN BİR TEKLİF"

Erdoğan, "Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi sosyal bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle titizlikle ve soğukkanlılıkla ele alıyoruz" diye konuştu.

"SİLAHI GÖMDÜĞÜNÜZ ANDA ÖNÜNÜZ AÇILIR"

Erdoğan, "Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Geçmişte silahları gömeceksiniz dedim, silahları gömdüğünüz anda önünüz açılır. Silahları gömmezseniz bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacaktır. Terörle mücadelemiz son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar devam edecektir" diye konuştu.

GAZETECİ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINI SORDU

Grup toplantısı sonunda, Erdoğan'a "Bahçeli'nin 'İmralı-DEM Parti görüşsün' çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Erdoğan bu soruya "Görüşüyor" yanıtını verdi.