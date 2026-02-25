Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emek Sofrası Buluşmaları'na katıldı. İşçi ve emekçilerle iftar açan Erdoğan daha sonra kürsüde önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı. İş hayatına İett'de çalışarak başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini izleyiciler arasındaki bir kişi çekti. Bir anda ayağa kalkan bir kişi, elindeki İETT formasını kaldırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi. Erdoğan da, "Bana oradan İETT forması gösteriyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Emeği mukaddes gören ve alnındaki ter kurumadan emeğin karşılığının ödenmesini emreden bir dinin mensupları olarak 2002 yılından beri siz değerli kardeşlerimin hakkını vermeye adil ve huzurlu çalışma iklimi inşa etmee gayret gösterdik. Hedefimiz işçi, işveren, kamu görevlisi dahil herkesin hukukunun korunduğu, iş barışın en ideal seviyede sağlandığı bir sistemi kazandırmak oldu.

"EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİN HAKLARININ GASP EDİLMESİNE GÖZ YUMMADIK"

Ne sermaye düşmanlığı yaptık ne de rızkını alın teri dökerek kazanan emekçi kardeşlerimizin haklarının gasp edilmesine göz yumduk. Dengeli, sağduyulu, rasyonel politikalarla işçi, memur, sendikalarımızın şartlarını iyileştirmek, refah seviyelerini düzeltmek için çaba harcadık.

"KAMU GÖREVLİLERİMİZE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI TANIDIK"

Devrim niteliğinde adımlar attık. Reformlarımızı sizlerle kısaca paylaşmak isterim. 1 Mayıs yıllarca en fazla tartışma konusu olan hususlardan biriydi. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan ederek gereksiz tartışmalara biz son verdik. İş sağlığı ve güvenliği kanununu çıkardık. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik.

Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık. Ana muhalefet partisinin anayasa mahkemesine taşıyıp, iptal ettirdiği toplu sözleşme kararnamesini yeniden biz yürürlüğe koyduk. Kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık.

"ÇOCUKLARIN RAMAZAN'I DOYA DOYA TENEFFÜS ETMESİNE ÇİRKİN VE ÇİRKEF İFADELERLE SALDIRIYORLAR"

Kamu çalışanlarımız artık Cuma izni, Hac izni gibi haklardan tam ve etkin şekilde yararlanabiliyor. Yıllarca örselenen yıllarca hakları yok sayılan, keyfi yasaklarla on yıllar boyunca mağdur edilen insanlarımıza yönelik bu düzenlemeler ülkemizde kimi çevrelerini ciddi manada rahatsız ettiklerini görüyoruz. Din ve vicdan hürriyetine sahip olunması, inancını kamusal alanda özgürce yaşaması nedense bunlara dokunuyor ve adeta zıvanadan çıkarıyor. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş, bin yıldır ilayı kelimetullahın sancaktarlığını yükseltmiş ülkede işçi, memur, üniversite öğrencilerin Cuma'ya gitmesine çocukların Ramazan'ı doya doya teneffüs etmesine çirkin ve çirkef ifadelerle saldırıyorlar.

Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden, 27 Mayıs'tan beri darbe girişimlerine cuntacılara tetikçilik yapmak dışında görevi olmayan, Türkiye'nin 23 yılda yaşadığı değişimi sindiremeye, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz. Hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın biz toplumun hak ve özgürlüklerini geliştirmeye odaklanıyoruz, bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz."

