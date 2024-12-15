Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda başlayan bütçe maratonu Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri ile devam ediyor.

CHP'Lİ VEKİLLERE VERDİĞİ YANIT OLAY OLDU

Yürütme adına söz alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile muhalefet sıraları arasında ilginç anlar yaşandı. Tekin, konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şahsı ve bakanlığı adına teşekkür etti. Bu sırada muhalefet sıralarında sesler yükseldi. Durum üzerine konuşmasına ara veren ve CHP sıralarına doğru dönen Bakan Tekin, "Sayın vekil biliyorum, keşke bizim de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz olsa, hele şu konjonktür ortamında diye iç geçirdiğinizin farkındayım ama..." dedi.