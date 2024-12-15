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Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerindeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan muhalefet sıralarına sıra dışı bir yanıt verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda başlayan bütçe maratonu Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri ile devam ediyor.

CHP'Lİ VEKİLLERE VERDİĞİ YANIT OLAY OLDU

Yürütme adına söz alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile muhalefet sıraları arasında ilginç anlar yaşandı. Tekin, konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şahsı ve bakanlığı adına teşekkür etti. Bu sırada muhalefet sıralarında sesler yükseldi. Durum üzerine konuşmasına ara veren ve CHP sıralarına doğru dönen Bakan Tekin, "Sayın vekil biliyorum, keşke bizim de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz olsa, hele şu konjonktür ortamında diye iç geçirdiğinizin farkındayım ama..." dedi.

Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Cüneyt Özdemir doğru söylemiş bırak Ak parti de adamın muhalefet de bile alternatifi yok

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Öyle bir temennileri olduğu konusunda inancım sonsuz:)) kemal, özgür ve bir sonraki aday İmamoğlu..Bir tarafta RECEP TAYYİP ERDOĞAN..biri şampiyonlar ligi,diğerleri amatör Lig:)

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Haber Yorumlarıufo:

bu adam bakaan oldu torpille prof ve rekktör oldu şimdide eğitime bakıyor eğitimin hali ortada

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Haber YorumlarıSktgdn:

Allah korusun aman sakın ha

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Haber Yorumlarıhep yek:

madem bu kadar mükemmel yönetiliyoruz mükemmel kişiler tarafından o zaman sorarlar adama ülke neden bu halde ekonomik, sosyal, adalet.... bak hiç bir şey yolunda değil demek ki bişekilde birileri tarafından kandırılıyoruz sürekli yalan yanlış şeylerle.

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