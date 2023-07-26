Erdoğan: 7 değil 70 yılda geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı dünyaya ilan ettik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Üstünden değil 7 yıl 70 yılda geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Bilhassa Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığına yönelik yapılan kalleşliği hiçbir zaman unutmayacağız.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Üstünden değil 7 yıl 70 yılda geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Bilhassa Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığına yönelik yapılan kalleşliği hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına daima sahip çıkacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı'nda Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Sizleri vatana, millete, devlete onurla hizmet edecek şuura sahip şahsiyetler olarak yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün kendi evlatlarımızla dünyanın 16 farklı ülkesinden toplam 87 misafir öğrencimizi akademiden mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nde gerek Türkçe dil becerilerini gerekse mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan kardeşlerimizi de canı gönülden tebrik ediyorum. Misafir polis amirlerimiz akademide aldıkları üst düzey eğitim ile kendi ülkelerine en güzel şekilde hizmet edeceklerdir. Biliyorsunuz bizim bir prensibimiz var. Biz ülkemizde eğitim gören hiçbir öğrenciye yabancı gözüyle bakmadık, bakmıyoruz. İster üniversitede okusun ister kamu kurumlarında eğitim alsın, tüm uluslararası öğrencileri misafirimiz olarak görüyoruz. Türk misafirperverliğini onlara hissettirmenin çabası içindeyiz. Misafir öğrencilerimiz de hüsnü kabulumuzun karşılığı onu fazlasıyla verdiler. Türkiye'nin gönül elçileri sıfatıyla ülkelerimiz arasındaki münasebetlerin gelişmesine katkı sağladılar. Bugünkü mezunlarımız da inşallah aynı gayreti sergileyeceklerdir. Mezun olan misafir öğrencilerimize bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Önceki hafta Cumartesi günü tarihimizin en büyük ihanetlerinden olan 15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yıldönümünü geride bıraktık. 7 sene önce uçak ve silah sesleri ile başlayan karanlık bir geceyi milletimizin direnişi sayesinde kardan daha aydınlık bir sabaha çevirdik. Demokrasi tarihine altın harflerle yazılan 15 Temmuz kıyamımızı 85 milyon olarak hep beraber yeniden hatırladık. Kayıplarımızın dinmeyen sızısı yüreğimizi kavururken maruz kaldığımız ihanetin büyüklüğü karşısında öfkemiz daha da arttı. Hem tanklara karşı meydan okumanın gururunu hem de kendi silahı ile vurulmanın acısını beraber yaşadık. Üstünden değil 7 yıl 70 yılda geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Bilhassa özel harekat başkanlığı ve havacılık dairesi başkanlığına yönelik yapılan kalleşliği hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına daima sahip çıkacağız. 15 Temmuz gecesi 253 vatan evladımızı şehit verdik. Şehitlerimiz arasında 63 polisimiz bulunuyordu. Sadece gölbaşında 51 kahramanımız şehit edildi. Şehitlerimizden geriye kalan eşyalar o gece burada yaşanan vahşetin FETÖ'cülerin canavarlığının boyutunu bizlere hatırlatmaktadır. İnsanlık böyle bir ihanet, böyle bir alçaklık görmemiştir. Hal böyleyken 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' iftirası atanları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Buradan ayrıca kendilerine şu çağrıyı yapmak istiyorum; 15 Temmuz'da sizler televizyon karşısında kahvenizi yudumlarken bu milletin evlatlarının nasıl bir mücadele verdiğini görmek istiyorsanız gelin hemen yanı başımızdaki müzeyi ziyaret edin" diye konuştu.