Erciş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Van'ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gönderdiği mesajın okunmasının ardından 108'inci Alay Komutanlığı Personeli Topçu Yarbay Mustafa Kıraç tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun tebrikleri kabul etmesinin ardından protokol üyeleri şehit ailelerini ziyaret etti.

Törene; Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay Melih Akdağ, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Göktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - VAN