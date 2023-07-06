Erbakan: Emeklilere yapılan zam enflasyona ezdirme anlamına gelir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilere yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılmasının emeklilerin enflasyona ezdirilmesi anlamına geleceğini ifade etti.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak memurların enflasyona ezdirilmemesi amacıyla yapılanları desteklediklerini, emeklilerin karşı karşıya bırakıldıkları duruma ise dikkati çektiklerini kaydetti.

Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Memurlarımıza yapılacak zam oranını netleştiren yasa teklifinde emeklilere ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almaması, bu vefakar, cefakar, emektar insanlarımızı ziyadesiyle üzmüştür. Alacakları zam için günlerdir TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekleyen SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize sadece yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması, emeklilerimizin enflasyona ezdirilmesi anlamına gelecektir. Bu artışın sadece kök aylıklara uygulanacak olması da işin başka sıkıntılı tarafıdır. Milyonlarca emeklimizin bu yıl da açlık sınırının çok altında yaşamaya mahkum edilmesi büyük hata olacaktır. Memurlarımıza yapılan seyyanen zam, milyonlarca memur emeklilerini maalesef kapsamamaktadır."

"Açlık sınırının altında yaşayan emeklilerin de tıpkı memurlar gibi seyyanen zammı hak ettiğini" belirten Erbakan, açıklamasında, "Parti olarak hükümetimize, emeklilerimize tıpkı memurlara verildiği gibi refah payının verilmesi, intibak düzenlemesiyle eski ve yeni emeklilere uygulanan aylık bağlama oranları farklılıklarının giderilmesi, bu konuda da haksızlığın sona erdirilmesi, milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin bir an önce çıkarılması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.