Epstein belgelerinde Clinton ve Michael Jackson dahil çok sayıda ünlü ismin fotoğrafları ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı'nın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in dosyası ile ilgili yayınladığı belgelerde yer alan eski ABD Başkanı Bill Clinton ve 2009'da hayatını kaybeden pop müzik yıldızı Michael Jack'ın da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü sanatçı ve siyasetçilerin fotoğrafları dikkat çekti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede yaşamına son veren milyarder Jeffrey Epstein'in soruşturma dosyasında yer alan belgeleri yayınlaması, Epstein'in sanat ve siyaset dünyasına uzanan şüpheli ilişkilerini gözler önüne serdi. Daha önce kamuoyuna açıklanan bazı belgelerin yanı sıra hiç yayınlanmamış binlerce belgeyi de içeren kayıtlarda, Epstein ve İngiliz sevgilisi Ghislaine Maxwell'in yanı sıra birbirinden ünlü isimlerin fotoğrafları yer aldı. Yayınlanan görsellerde 2009 yılında hayatını kaybeden pop müzik yıldızı Michael Jackson, dünyaca ünlü Rock grubu Rolling Stones'un vokali Mick Jagger, 42. ABD Başkanı Bill Clinton, Oscar ödüllü ABD'li oyuncu ve yönetmen Kevin Spacey ile ABD'li oyuncu ve komedyen Chris Tucker gibi isimlerin yer aldığı görüldü. Belgelerde ABD'li yapımcı ve yönetmen Brett Ratner, ABD'li şarkıcı Diana Ross ve ABD'li Psikolog Steven Pinker gibi isimlerin de bulunması dikkat çekti. Eski York Dükü Prens Andrew'in boşandığı eşi Sarah Ferguson ve İngiliz yatırımcı Nicholas Branson da Epstein belgelerinde yer alan ünlü isimler arasına girdi.

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein belgelerini yayınlamıştı

ABD Başkanı Donald Trump kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve tutuklu bulunduğu hapishanede yaşamına son veren milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasını öngören yasa tasarısını geçtiğimiz ay imzalamıştı. ABD Adalet Bakanlığı da dün Epstein'in soruşturma dosyasında yer alan binlerce sayfalık belgeyi internet sitesinde yayınlamıştı. ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, belgelerin "Şeffaflık Yasası" kapsamında yayınlandığını vurgulayarak, "İncelemeler devam ettikçe yasa hükümlerine ve mağdurların korunmasına uygun olarak ek belgeler de yayınlanacaktır" açıklamasında bulunmuştu. - WASHINGTON