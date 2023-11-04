Engin ve Dilan Polat çiftinin ifade alma işlemleri tamamlandı

İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde dün akşam saat 17.20'den itibaren ifade alma işlemleri devam eden Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin işlemleri saat 23.45'de tamamlandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor. Polat çiftinin ifade alma işlemlerine saat 17.20 sıralarında başlanmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45'de tamamlandığı bildirildi.