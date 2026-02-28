Haberler

Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için 2026 yılı 2. dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Destek miktarları ve projeler hakkında detaylar verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvurularının başladığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvuruları başladı. Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projeleriyle çalışma hayatına katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz."

Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği, korumalı iş yeri projelerine 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlıyoruz. Ayrıca, işe yerleştirme ve iş yerine uyum, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destekli istihdam, destek teknolojilerine yönelik projelerine de üst sınır olmaksızın destek veriyoruz."

Hibe desteğine son başvuru tarihi 13 Mart. Destekle ilgili detaylı bilgiye "http://iskur.gov.tr" ve "http://engelsiz.iskur.gov.tr" internet sitelerinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı

Özgür Özel, CHP'yle ilgili bomba iddiayı doğruladı: Masamız var
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı

Özgür Özel, CHP'yle ilgili bomba iddiayı doğruladı: Masamız var
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
Esnafın bir çağrısı var! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül

Esnafın bir çağrısı var! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül