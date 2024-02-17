Engelli memur sayısı 68 bin 396'ya çıkacak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Şubat Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıkladı. Bu sayede son 21 yılda engelli memur sayısının 12 kat artarak 68 bin 396'ya ulaşacağı belirtildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı, son 21 yılda 12 kat artırarak 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız" dedi.