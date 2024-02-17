Engelli memur sayısı 68 bin 396'ya çıkacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı, son 21 yılda 12 kat artırarak 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika