En beğenilen milletvekilleri belli oldu! Listeye 7 partiden 15 isim girdi
ORC Araştırma "En beğenilen milletvekilleri" araştırmasının sonucunu paylaştı. 8 bin 920 kişiyle görüşerek yapılan araştırmada listeye 7 partiden 15 isim girdi. Vekillerin sıralaması ve aldıkları yüzdelik ise oldukça dikkat çekti.
ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan bir anket sonucunda, vatandaşların en beğendiği milletvekilleri belirlendi.En çok beğeni alan milletvekilleri sıralamasında ilk 3 sırada 2 CHP'li 1 İYİ Partili milletvekili yer aldı.
15 İSİM "EN BEĞENİLENLER"E ADINI YAZDIRDI
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde vatandaşların oylarıyla seçilen yüzlerce milletvekili Ankara'ya giderek bölgelerini temsil etmeye başladı. 5 yıl boyunca görev yapacak vekillerin sergilediği performans ve yaptıkları çalışmalar da seçmen tarafından takip edilerek değerlendiriliyor. ORC Araştırma şirketi de en beğenilen milletvekillerini belirlemek için bir anket çalışması yaptı. Listede 7 partiden 15 isim yer aldı.
YAKLAŞIK 9 BİN KİŞİYE TEK TEK SORULDU
1-7 Haziran'da 8 bin 920 kişiyle görüşerek yapılan araştırmada katılımcılara, "En beğendiğiniz milletvekilleri kim?" sorusu yöneltildi.
Vatandaşların en beğendiği milletvekilleri ise şu şekilde sıralandı;
- Ali Mahir Başarır (CHP): Yüzde 29
- Turhan Çömez (İYİ Parti): Yüzde 27,4
- Mustafa Sarıgül (CHP): Yüzde 26,8
- Osman Gökçek (AK Parti): Yüzde 26,3
- Cemal Enginyurt (Demokrat Parti): Yüzde 26, 1
- Özlem Zengin (AK Parti): Yüzde 25,9
- Mustafa Varank (AK Parti: Yüzde 25,3
- Bülent Kaya (Saadet Partisi): Yüzde 25,0
- Mehmet Ali Çelebi (AK Parti): Yüzde 24,6
- Kürşad Zorlu (İYİ Parti): Yüzde 23,5
- Murat Emir (CHP): Yüzde 22.9
- Sermet Atay (MHP): Yüzde 22,1
- Ömer Faruk Gergerlioğlu (DEM Parti): Yüzde 21,7
- Mahmut Tanal (CHP): Yüzde 21,5
- Pelin Yılık (MHP): Yüzde 20,8