En beğenilen milletvekilleri belli oldu! Listeye 7 partiden 15 isim girdi

ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan bir anket sonucunda, vatandaşların en beğendiği milletvekilleri belirlendi.En çok beğeni alan milletvekilleri sıralamasında ilk 3 sırada 2 CHP'li 1 İYİ Partili milletvekili yer aldı.

15 İSİM "EN BEĞENİLENLER"E ADINI YAZDIRDI

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde vatandaşların oylarıyla seçilen yüzlerce milletvekili Ankara'ya giderek bölgelerini temsil etmeye başladı. 5 yıl boyunca görev yapacak vekillerin sergilediği performans ve yaptıkları çalışmalar da seçmen tarafından takip edilerek değerlendiriliyor. ORC Araştırma şirketi de en beğenilen milletvekillerini belirlemek için bir anket çalışması yaptı. Listede 7 partiden 15 isim yer aldı.

YAKLAŞIK 9 BİN KİŞİYE TEK TEK SORULDU

1-7 Haziran'da 8 bin 920 kişiyle görüşerek yapılan araştırmada katılımcılara, "En beğendiğiniz milletvekilleri kim?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların en beğendiği milletvekilleri ise şu şekilde sıralandı;