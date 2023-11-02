Emniyet Genel Müdürü Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, bir dizi temaslar için bugün Kocaeli'ye geldi. Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt ile birlikte Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Narkotik Daire Başkanlığınca emniyet müdürlüğü personeline yönelik proje tanıtımı yapıldı. - KOCAELİ