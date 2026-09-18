Emniyet Genel Müdürü Fidan: 'Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararlarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum'

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, "Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararlarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu kapsamda yeni görevlerine atanan ve görev yerleri değişen kıymetli mesai arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararlarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu kapsamda yeni görevlerine atanan ve görev yerleri değişen kıymetli mesai arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum. Bugüne kadar yürüttükleri hizmetler ve emekleri için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin riyasetinde ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan her rütbe ve kademedeki mesai arkadaşlarımızla birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı