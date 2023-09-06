Emniyet Genel Müdürü Adana'da Güvenlik Asayiş Koordinasyon Toplantısına Katıldı

Adana'da İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın katılımı ile 'Güvenlik Asayiş Koordinasyon' toplantısı yapıldı. Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, toplantıda alınan kararların uygulanacağını ve teşkilatın başarısı için birbirlerine destek olacaklarını belirtti.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Adana'da 'Güvenlik Asayiş Koordinasyon' toplantısına katıldı.

Adana'da İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın katılımı ile 'Güvenlik Asayiş Koordinasyon' toplantısı yapıldı. Valilikteki toplantı sonrası açıklama yapan Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, "Toplantıda aldığımız kararları uygulamaya geçirme konusundaki hassasiyetimizi ortaya koyacağız. Bunu yaparken de birbirimize büyük bir aile mantığıyla vereceğimiz destek, teşkilatımızın başarısının anahtarı olacak. Yol haritamızı şekillendirirken büyük bir uyum içinde de çalışmayı sürdüreceğiz. Diğer ilerimizde de aynı şekilde huzur ve güven ortamının korunması için yapacağımız bu toplantıların ilerimize ve ülkemizin güvenliği ile geleceğine çok önemli katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Adana bir huzur kenti olacak. O yönde gece gündüz bütün birimlerimiz ile en üst müdürüne kadar gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını yürütüyorlar. Asayişi temin noktasında çalışmaların yürütüldüğünün hepimiz farkındayız. Tabii daha iyi hale gelmesi için de alınması gereken

ne tür tedbir varsa onları alacağız" dedi. - ADANA