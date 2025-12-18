Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde devrim niteliğinde yapısal değişikliğe gidecek. Yeni çıkarılacak kanun ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı, Emniyet Başkanlığı olarak değişecek. Bazı daireler genel müdürlük seviyesine çıkarılacak.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni ismi Emniyet Başkanlığı olacak.
  • Polislerin çalışma düzeni 3 gruplu 12-36 sisteminden 4 gruplu 12-36 sistemine geçecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Yerlikaya, toplantıda Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılacak değişiklikle ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, Emniyet'in yeni isminin Emniyet Başkanlığı olacağını belirtti.

YENİ İSİM EMNİYET BAŞKANLIĞI OLACAK

Yerlikaya şunları söyledi: "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor. Görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda bitirerek kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz.

POLİSLERİN ÇALIŞMA SİSTEMİ DE DEĞİŞİYOR

Bir diğer önemli konu da polislerimizin çalışma düzeniyle ilgili. Teşkilatımızın 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden, 4 gruplu 12-36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı da Meclis Genel Kurulu'nda söylemiştim, bir kez daha söylüyorum, inşallah bu yıl Mayıs 25 dönem tayinlerimiz, mezunlarımız, 8, 9. ayda, hemen arkasından bu yeni tayinler ve dönem tayinleri ve ilk atamalar yerlerine, görevlerine başladıktan sonra inşallah bu sistemi artık yürürlüğe koyacağız."

title