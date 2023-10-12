Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eskişehir'deki Polis Uygulama Noktasını Ziyaret Etti

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Trafik Başkanı, Eskişehir'de kontrol noktası denetledi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çekici, kamyon ve tanker gibi büyük araçlara yönelik yapılan kontroller, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur ve Trafik Başkanı Muhittin Ayhan tarafından denetlendi.

Eskişehir'e gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur ve Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Eskişehir-Ankara karayolundaki trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Özellikle kamyon, çekici ve tanker gibi büyük araçlara yönelik gerçekleştirilen kontrolleri denetleyen Müdür Yardımcısı Tayfur ve Başkan Ayhan, görevli personeller ile görüştü.

"Yüksek hacimli araçlar 7 gün 24 saat titizlikle kontrol edilmektedir"

Ölümlü ve ağır yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması amacıyla yüksek hacimli araçlara yönelik düzenli denetim gerçekleştirildiğini belirten Eskişehir Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Solak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde araçların yaklaşık yüzde 3,5'ini çekici, kamyon, tanker türü araçlar oluşturmasına rağmen bu araçların yürütmüş oldukları faaliyet nedeniyle trafikte özellikle şehirlerarası yollarda bulunma durumları çok daha fazla olmaktadır. Bu araçların taşıdığı yüke bağlı olarak hacimlerinin büyüklüğü kaza anında kusurlar bulunsun ya da bulunmasın çarpışma şiddetinin çok daha büyük olması nedeniyle bu durum ne yazık ki kaçınılmaz son olarak ağır yaralanmalara ve can kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle yük taşıyan araçların trafikte daha güvenli seyretmesi, bunu sağlamaya yönelik uygulamaya koyduğumuz tedbir ve denetimler son derece önemlidir. Karayolu yük taşımacılığının trafik güvenliği kavramıyla bir arada yürütülmesi, kara yolları trafik kanununun bakanlığımıza vermiş olduğu yetki ve sorumlulukla, şehirlerarası güzergahlarda münhasırların oluşturan denetim noktalarında bu araçlar kaza nedenlerinin ilk sıralarında aşırı hızlı araç kullanma, araç kullanma süresini aşma yönünden biz titizlikle incelemeler yapmaktayız. Bu bağlamda bakanlığımız tarafından valiliğimiz denetim birimlerine gönderilen talimatla trafik güvenliğinin sağlanması için etkin, sürekli ve yoğun denetimin taviz verilmeksizin kararlılıkla sürdürülmesi hususu bir kez daha uygulanmış, gerektiğinde ilave tedbirler alınması istenmiştir. Yürütülen denetimlerde şoförün hız, çalışma ve dinlenme süreleri kontrol edilerek uykusuz ve yorgun araç kullanımının engellenmesi, taşınan yükün ağırlığının uygun olması ve diğer yol kullanıcıları açısından tehlike oluşturmaması, kaza anında binek araçların bu taşıtların altına girmesini önleyen arka bariyer koruma çerçevesiyle göründüklerini sağlayan arka işaret levhası reflektörlerinin mevzuata uygunluğu, otoyol ve devlet karayollarında zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek, hatalı şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, yakın takip ve şoförlerin yeterlilikleri başta olmak üzere yük taşıyan araç şoförlerinin trafik kurallarına riayet etme hususları trafik görevlilerimizce 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle kontrol edilmektedir.