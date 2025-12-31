Haberler

Emine Erdoğan: "Zulümlerin son bulduğu; barışın, mutluluğun, refahın hakim olduğu bir 2026'da buluşmak dileğiyle"

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 2026 yılı için iyi dileklerde bulundu. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu; barışın, mutluluğun, refahın hakim olduğu bir 2026'da buluşmak dileğiyle." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
