Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Zulümlerin son bulduğu; barışın, mutluluğun, refahın hakim olduğu bir 2026'da buluşmak dileğiyle" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 2026 yılı için iyi dileklerde bulundu. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu; barışın, mutluluğun, refahın hakim olduğu bir 2026'da buluşmak dileğiyle." - ANKARA