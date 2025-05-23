Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Formu Standını Ziyaret Etti
Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Formu kapsamında stantları gezdi. Etkinlikte aile değerlerinin önemi vurgulanarak, çeşitli organizasyonlar tarafından sunulan projeler tanıtıldı. Ziyaretin amacı, aile yapısının güçlendirilmesine katkıda bulunmak ve uluslararası iş birliğini teşvik etmek.
Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Formu standını gezdi
İSTANBUL - Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Formu standını gezdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika