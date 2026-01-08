Haberler

Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi Wan Azizah İsmail ile programlarına ilişkin video paylaştı

Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi Wan Azizah İsmail ile programlarına ilişkin video paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Yaşayan Miras Okulunu ziyaretlerine ilişkin video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Yaşayan Miras Okulunu ziyaretlerine ilişkin video paylaştı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşlik zemininde yükselen Türkiye-Malezya ilişkilerinin huzura, istikrara ve ortak iyiliğe hizmet eden bir geleceğin inşasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, Emine Erdoğan ile Wan Azizah İsmail'in Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Yaşayan Miras Okulunu ziyaretlerinden görüntüler yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı