NATO Zirvesi'nde Ajda Pekkan sürprizi
NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderlerin eşleri onuruna verdiği akşam yemeğinde Ajda Pekkan sahne aldı.
NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderlerin eşleri onuruna verdiği akşam yemeğinde Ajda Pekkan sahne aldı.
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Zirvesi kapsamında Emine Erdoğan'ın liderlerin eşlerini ağırladığı akşam yemeğinde Ajda Pekkan'ın sahne aldığı ortaya çıktı. Pekkan'ın sahne alması sosyal medyada gündem oldu. Geceden kareler, Çekya Başbakanı Andrej Babis'in eşi Monika Babisova'nın sosyal medya paylaşımıyla sosyal medyada hızla yayıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı