Emine Erdoğan'dan, TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"na ilişkin paylaşım

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" açılışına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TOGEM-DER Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı ile paylaşılan her iyiliğin kök salmasını diliyorum. Merhametin çoğaldığı yarınlar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, açılış programına ilişkin videoya da yer verdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Politika
