Emine Erdoğan'dan "Orman Dedesi" Rahim Demirbaş için taziye mesajı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan 'Orman Dedesi' Rahim Demirbaş için taziye mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Orman Dedesi" olarak anılan Rahim Demirbaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Orman Dedesi" olarak anılan Rahim Demirbaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin "Orman Dedesi" olarak anılan Rahim Demirbaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.

Demirbaş'ın ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileyen Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğaya duyduğu sonsuz sevgi ve bu uğurda gösterdiği eşsiz gayret herkesin büyük takdirini toplamış, 3. Uluslararası Sıfır Atık Zirvemizde kendisine 'Sıfır Atık Çevre Kahramanları Ödülü'nü takdim etmiştik. Onun anlamlarla yüklü yaşamı bizlere gösterdi ki; inanmak, sabretmek ve emek vermekle çorak topraklar ormanlara dönüşebilir. Bu anlamlı mirası el birliğiyle yaşatacağımıza inanıyor, Rahim Demirbaş öğretmenimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Politika
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