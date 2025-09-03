Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı Açıklaması

Haberler

Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı

Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gecede, tüm duaların kabul olmasını diliyor, ülkemizin ve İslam dünyasının Leyle-i Mevlidi'ni tebrik ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği kutlu gece, bereketin, huzurun ve birliğin müjdecisi, insanlığın tazelenme mevsimidir. Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gecede, tüm duaların kabul olmasını diliyor, ülkemizin ve İslam dünyasının Leyle-i Mevlidi'ni tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
