Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Mektup: Zulme Uğrayan Çocuklar İçin Ortak Vicdan Çağrısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emine Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektubun yeryüzünün her yerindeki insanların ortak vicdan çağrısı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Hanımefendi'nin mektubunda dile getirdiği hususlar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırıyor. Bu çağrı, herkesin 'insanlık' değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrıdır. Netanyahu şebekesinin soykırım siyaseti, sadece ülkeleri, toprakları ve devletleri değil, topyekun insanlığı hedef alıyor. Bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına var olan her şeyi temsil ediyor. Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar ise insanlık adına var olan her şeye düşman olduklarını ilan ediyorlar. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösteriyor."

Çelik paylaşımında, Erdoğan'ın mektubuna da yer verdi.