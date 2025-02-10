Emine Erdoğan: Türkiye ve Malezya'nın İşbirliği Geleceği Parlak Kılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası, gençlerin enerjisi ve ortak ideallerimiz, ülkelerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Kuala Lumpur'da, STK temsilcileri, kamu çalışanları ve üniversite öğrencileriyle "Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Programı"nda buluşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası, gençlerin enerjisi ve ortak ideallerimiz, ülkelerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır. Bu anlamlı programın tüm katılımcılar için ilham verici olmasını diliyor, samimi ev sahiplikleri için dost ve kardeş Malezya halkına teşekkür ediyoruz." - KUALA LUMPUR