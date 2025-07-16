Emine Erdoğan'dan "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan 'En Uzun Gece' destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz'un yıl dönümünde ilk temsilini izlediğimiz 'En Uzun Gece' destanı, milletimizin azim ve inançla yazdığı o eşsiz direnişi bir kez daha yüreklerimize nakşetti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " 15 Temmuz'un yıl dönümünde ilk temsilini izlediğimiz 'En Uzun Gece' destanı, milletimizin azim ve inançla yazdığı o eşsiz direnişi bir kez daha yüreklerimize nakşetti" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un yıl dönümünde ilk temsilini izlediğimiz 'En Uzun Gece' destanı, milletimizin azim ve inançla yazdığı o eşsiz direnişi bir kez daha yüreklerimize nakşetti. Bu büyük mücadeleyi unutmamak ve unutturmamak için emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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