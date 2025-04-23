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Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası, Geleceğin Sanatçılarını Yetiştiriyor

Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası, Geleceğin Sanatçılarını Yetiştiriyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konseri hakkında yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestrası ile geleneksel müziğin yaşatılmasının ve geleceğin sanatçılarının yetiştirilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl ayrı bir anlam kazandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'na ilişkin, " Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestrası ve korosuyla geleneksel müziğimiz ile çalgılarımız yaşatılırken, geleceğin sanatçılarının da yetiştiriliyor olması mutluluk verici" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun bugün verdiği ilk konsere ilişkin paylaşımda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu ile ayrı bir anlam kazandığını aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestrası ve korosuyla geleneksel müziğimiz ile çalgılarımız yaşatılırken, geleceğin sanatçılarının da yetiştiriliyor olması mutluluk verici. Binlerce çocuk arasından seçilen yetenekli kalplerin müzik şölenini, büyük bir heyecanla dinledik. Devlet korumasındaki çocuklarımızın da bu sanat yolculuğunda yer alması en önemli umut kaynağımız. Her biri birbirinden yetenekli çocuklarımızı canıgönülden tebrik ediyor, onların eğitiminde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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