Emine Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor. Onların bıraktığı mukaddes emaneti, sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında, "O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir" dedi.
"BU EMANETİ SONSUZE DEK KORUYACAĞIZ"
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor. Onların bıraktığı mukaddes emaneti, sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.
İşte Emine Erdoğan'ın o paylaşımı;