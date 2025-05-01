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Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı

Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya üzerinden kutladı. Mesajında, 'Ülkemizin istikbali için dökülen her alın teri çok onurlu, çok kıymetlidir. Çünkü emek, özünde dayanışma ve mücadeleyi barındırır.' ifadelerine yer verdi ve tüm emekçi vatandaşların bu özel gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin istikbali için dökülen her alın teri çok onurlu, çok kıymetlidir. Çünkü emek, özünde dayanışma ve mücadeleyi barındırır. Tüm emekçi vatandaşlarımızın, dünyada barışı, birlik ve beraberliği temsil eden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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