Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin istikbali için dökülen her alın teri çok onurlu, çok kıymetlidir. Çünkü emek, özünde dayanışma ve mücadeleyi barındırır. Tüm emekçi vatandaşlarımızın, dünyada barışı, birlik ve beraberliği temsil eden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." - ANKARA