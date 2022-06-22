Emetli başkanlardan Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e ziyaret AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez' i ziyaret ettiler. Ak Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez' i ziyaret ettiler. Görüşmede, Emetli Başkanlardan Bakan Dönmez'e Tematik Lise, bor işçilerinin sorunları ve yeni yapılacak sanayi bölgesi için doğalgaz taleplerinin iletildiği öğrenildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Politika Fatih Dönmez AK Parti Kütahya Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Emetli başkanlardan Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e ziyaret - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.