Emet Belediye Başkanı Tarım Çalıştayına Katıldı

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (Agricities), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3'üncü 30 Büyükşehir ve Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Çalıştayına katıldı.

Yerelden Kalkınma, Tarımın ve Üretimin Yüzyılında Emet Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften projesini gelen talep üzerine dilimiz döndüğünce anlatma gayretinde bulunduk. Tarım ve hayvancılık ayrılmaz bir bütündür ve birlikte yapıldığında çiftçimizin bereketi ve kazancı artacaktır. Tarımdan hayvancılığa, topraksız tarımdan susuzluğa dayanıklı bitki üretimine, orman varlığından iklim değişikliğine ve tarımın ve çiftçimizin sorunlarına dair birçok konunun ele alındığı toplantımızın paylaşımları ve sonuçları itibariyle hayırlı işlere vesile olmasını diliyorum. Tüm katılımcıları tebrik ediyor işlerinde kolaylıklar temenni ediyorum. Agricities Birlik Başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Agricities Genel Sekreteri Mücahit Sami Küçüktığlı'ya ev sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA