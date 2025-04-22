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EMEP Milletvekili Demir: 2025 Çocuk İşçilikle Mücadele Yılı Olmalı

EMEP Milletvekili Demir: 2025 Çocuk İşçilikle Mücadele Yılı Olmalı
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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 2025 yılının çocuk işçilikle mücadele yılı olması gerektiğini belirtti. Demir, çocukların çalışma hayatındaki sömürü ve tehlikelerden korunması gerektiğinin altını çizdi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "2025 yılının çocuk işçilikle mücadele yılı olması gerekir." dedi.

Demir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "İstatistiklerle Çocuk, 2024" raporunun çocukların artık çocuk gibi muamele görmediğinin bir kanıtı olduğunu ileri sürdü.

Milyonlarca çocuğun tornada, tarlada, atölyede çalıştığını, sömürüye, iş cinayetine, umutsuzluğa mahkum edildiğini savunan Demir, çocukların ölmelerine, sakat kalmalarına, yaralanmalarına izin vermeyeceklerini söyledi.

Çocuklara yaşanılabilir bir ülke bırakmak istediklerini dile getiren Demir, "2025 yılının çocuk işçilikle mücadele yılı olması gerekir. 2025 yılını gerçek anlamda çocuk işçiliğiyle mücadele yılı haline getirmek için hep birlikte mücadele etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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