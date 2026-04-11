Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan ara seçim yorumu: "Özgür Bey'in zihni özgür değil"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim önerisine yanıt vererek, Özgür Özel'in zihninin özgür olmadığını savundu ve eleştirilerde bulundu.

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'ara seçim' çıkışına cevap vererek, "Anayasa'nın ne olduğunu, 2002'de nelerin yaşadığını okusa yeter. Özgür Bey'in zihni özgür değil" dedi.

Kayseri'de düzenlenen Orta Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde 'ara seçimle' ilgili sözlerine cevap verdi. "Özgür Bey'in zihni özgür değil" diyen Elitaş, "Bir genel başkanları var evlere şenlik. Yıllarca grup başkanvekilliği yaptı, iç tüzükle ilgili epey eğitmiştim. 'İç tüzüğü senden iyi bilen yok' diye kürsüde söylemişti. 2014-2015 yıllarında genel başkanvekilliğine başlayıp, şimdi genel başkanlığa terfi eden arkadaşımız, Anayasa'nın 78. maddesini alıp 'Derhal ara seçim yapmalısınız' diyor. Anayasa'nın ne olduğunu, 2002'de nelerin yaşadığını okusa yeter. Özgür Bey'in zihni özgür değil. Özgür Bey vesayet altında. Özgür Bey her hafta çarşamba günü tekmil vermek için Silivri'de. Problem bu, zihni özgür değil. Özgür Bey'in önce zihnini özgürleştirmesi gerekiyor. Türkiye menfaatine çalışabilmesi için bunu yapması gerekir. Benim bildiğim Grup Başkanvekili Özgür Özel bunu yapardı. Üzülüyorum, birlikte 7-8 yıl grup başkanvekilliği yaptığımız bu arkadaşımızın böylesine iradesini başkalarına teslim etmesinin çok acı olduğunu düşünüyorum. Allah yardımcısı olsun. Bunu eski dostluğumuza binaen ifade etmeye çalışıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

