AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan ara seçim yorumu: 'Özgür Bey'in zihni özgür değil'

Kayseri'de düzenlenen Orta Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde 'ara seçimle' ilgili sözlerine cevap verdi. "Özgür Bey'in zihni özgür değil" diyen Elitaş, "Bir genel başkanları var evlere şenlik. Yıllarca grup başkanvekilliği yaptı, iç tüzükle ilgili epey eğitmiştim. 'İç tüzüğü senden iyi bilen yok' diye kürsüde söylemişti. 2014-2015 yıllarında genel başkanvekilliğine başlayıp, şimdi genel başkanlığa terfi eden arkadaşımız, Anayasa'nın 78. maddesini alıp 'Derhal ara seçim yapmalısınız' diyor. Anayasa'nın ne olduğunu, 2002'de nelerin yaşadığını okusa yeter. Özgür Bey'in zihni özgür değil. Özgür Bey vesayet altında. Özgür Bey her hafta çarşamba günü tekmil vermek için Silivri'de. Problem bu, zihni özgür değil. Özgür Bey'in önce zihnini özgürleştirmesi gerekiyor. Türkiye menfaatine çalışabilmesi için bunu yapması gerekir. Benim bildiğim Grup Başkanvekili Özgür Özel bunu yapardı. Üzülüyorum, birlikte 7-8 yıl grup başkanvekilliği yaptığımız bu arkadaşımızın böylesine iradesini başkalarına teslim etmesinin çok acı olduğunu düşünüyorum. Allah yardımcısı olsun. Bunu eski dostluğumuza binaen ifade etmeye çalışıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı