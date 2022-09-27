Elitaş, Abdullah Gül'ü eleştirdi: "Hata değil, haksızlık yapıyor" "Kendisine muhtıra verip 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyen adamların aday olmasını içine sindiriyorsa yolu açık olsun" "Eşinin üniversite kaydını yaptırmadılar" "Bir taraftan adamı cumhurbaşkanı yaptırmamak için...

Elitaş, Abdullah Gül'ü eleştirdi: "Hata değil, haksızlık yapıyor"

"Kendisine muhtıra verip 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyen adamların aday olmasını içine sindiriyorsa yolu açık olsun"

"Eşinin üniversite kaydını yaptırmadılar"

"Bir taraftan adamı cumhurbaşkanı yaptırmamak için e-muhtıra veriyorlar, şimdi onu aday göstermeye çalışıyorlar"

KAYSERİ AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Abdullah Gül'ü eleştirerek, "Hata değil, haksızlık yapıyor. Kendisine muhtıra verip 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyen adamların aday olmasını içine sindiriyorsa yolu açık olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde çıkan haberleri değerlendirdi. Elitaş, "Hata değil, haksızlık yapıyor. 27 Nisan e-muhtırası Abdullah Bey ve Hanımefendiye karşıydı. Kendisine muhtıra verip 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyen adamların aday olmasını içine sindiriyorsa yolu açık olsun. 'Atatürk'ün makamına başörtüsü ile nasıl girecek' diyen birisine karşı muhtıra verildiyse, buna karşı 'asker demokratik hakkını kullanıyor' diyenlerle birlikte olup bunu içine sindiriyorsa yakışanı yapar. Herkes kendine yakışanı yapar. Onu aday göstermeye niyetlenenler, 27 Nisan e-muhtırasını yaptınız, 28 Şubat'ı yaptınız. O dönemde Abdullah Gül başbakan yardımcısıydı. Eşinin üniversite kaydını yaptırmadılar. Bunu içine sindiriyorsa yolu açık olsun. O zaman zihnimde müthiş bir soru işareti yapar" diye konuştu.

Elitaş, "28 Şubat'ı yapanlar, muhtırayı verenler, AK Parti'ye kapatma davası açanlar ve 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyenler içlerine sindiriyorlarsa aday göstersinler. Bu ne biçim bir iş. Bir taraftan adamı Cumhurbaşkanı yaptırmamak için e-muhtıra veriyorlar, şimdi onu aday göstermeye çalışıyorlar. 6'lı masanın tek hedefi var. Tayyip Erdoğan'ı göndermek. Başka hiçbir şeyleri yok" ifadelerini kullandı.