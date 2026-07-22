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Yeni Yol Partili Esen, engelliler için öngörülebilir bir emeklilik sistemi kurulması gerektiğini söyledi

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Yeni Yol Partili vekil Elif Esen, engelli vatandaşların emeklilik sisteminde yaşanan hak kayıplarını eleştirerek, öngörülebilir ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmasını talep etti.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, engelli vatandaşlar için öngörülebilir bir emeklilik sistemi kurulması gerektiğini belirtti.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, engelli emekliliği sistemindeki değişikliklerin hak kayıplarına neden olduğunu savundu.

İktidarın yaşanan mağduriyetleri görmezden geldiğini ileri süren Esen, bazı engellilerin çalışabilecek durumlarının olmadığını dile getirdi.

"Emekli olacağını planlayan kişi, çıkan kanunla emekli olamayacağını öğreniyor." diyen Esen, engelliler için öngörülebilir emeklilik sistemi kurulmasını istedi.

Elif Esen, "Engelli vatandaşlarımızın hakkı bütçe kalemi değildir. Çağrımız nettir, 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar için hakkaniyetli geçiş düzenlemesi çıkarılmalıdır. Emeklilik şartlarını kanundan önce tamamlayanların ve emekliliğine kısa süre kalanların beklentileri korunmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
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