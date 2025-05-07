Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Elif Esen'den Çocuk Koruma Sistemi Önerisi

Elif Esen'den Çocuk Koruma Sistemi Önerisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocukların korunması için hane ziyaretli ve aile odaklı bir izlem sistemi kurulmasını önerdi. Esen, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, bu sistemin eğitim, sağlık, beslenme ve güvenlik haklarına erişim için önemine dikkat çekti.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocuğun korunması için "hane ziyaretli, aile ve çocuk izlem sistemi" kurulmasını önerdi.

Esen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Çocuk Hareketi Çalıştayı'na ilişkin sonuçları paylaştı.

Buna göre, çocuğun korunması için mutlaka bütüncül bir izleme sistemi kurulması gerektiğini belirten Esen, bakanlıklar arası eşgüdümlü çalışmanın olduğu, dijital veri envanter sistemiyle çalışan bir sistemin gerekliliğini anlattı.

Ev ziyaretlerinin bir zamanlar etkin biçimde uygulanan ama artık neredeyse unutulmuş bir mekanizma olduğunu dile getiren Esen, çocukların eğitim, sağlık, beslenme ve güvenlik haklarına erişimi için ailenin, hanenin ve yaşanılan çevrenin düzenli takibinin "zorunlu bir mesele" olduğunu vurguladı.

Elif Esen, "Köy köy, mahalle mahalle, ev ev yapılacak izlemelerin, dijital bir veri sistemi üzerinden ilgili bakanlıklarla entegre edilerek sürdürülmesini öneriyoruz. Bağımlılıklardan istismara, koruyucu ve önleyici tedbirlerle çocuklarımızı sakınmamızı sağlayacak bir 'hane ziyaretli, aile ve çocuk izlem sistemi' kurulması ülkemiz için önemli bir rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.