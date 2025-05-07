Elif Esen'den Çocuk Koruma Sistemi Önerisi

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocuğun korunması için "hane ziyaretli, aile ve çocuk izlem sistemi" kurulmasını önerdi.

Esen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Çocuk Hareketi Çalıştayı'na ilişkin sonuçları paylaştı.

Buna göre, çocuğun korunması için mutlaka bütüncül bir izleme sistemi kurulması gerektiğini belirten Esen, bakanlıklar arası eşgüdümlü çalışmanın olduğu, dijital veri envanter sistemiyle çalışan bir sistemin gerekliliğini anlattı.

Ev ziyaretlerinin bir zamanlar etkin biçimde uygulanan ama artık neredeyse unutulmuş bir mekanizma olduğunu dile getiren Esen, çocukların eğitim, sağlık, beslenme ve güvenlik haklarına erişimi için ailenin, hanenin ve yaşanılan çevrenin düzenli takibinin "zorunlu bir mesele" olduğunu vurguladı.

Elif Esen, "Köy köy, mahalle mahalle, ev ev yapılacak izlemelerin, dijital bir veri sistemi üzerinden ilgili bakanlıklarla entegre edilerek sürdürülmesini öneriyoruz. Bağımlılıklardan istismara, koruyucu ve önleyici tedbirlerle çocuklarımızı sakınmamızı sağlayacak bir 'hane ziyaretli, aile ve çocuk izlem sistemi' kurulması ülkemiz için önemli bir rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.