Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na buzdolabı soruldu: Bunların hepsini çözeriz

Şubat ayı başında sosyal medyadan yayımladığı video ile Elektrik zamları geri alınıncaya kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği dün kesildi.

"SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI DEĞİL"

Bu haberi de sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu, "Eşimden az önce haber geldi, elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Eylemim sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Kılıçdaroğlu, Ankara Çukurambar'daki evinin elektriğinin kesilmesiyle çareyi tüplü ışıkta buldu. Yaşananlar üzerine sosyal medya üzerinden peş peşe açıklamalar yapmaya başlayan CHP Lideri, şunları söyledi: "Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, şimdi karanlıkta oturacağım. Bu dünyada tüm demokratlara sesleniyorum: Samimilerse onlarda halkları için harekete geçsinler. Erdoğan'a sesleniyorum enerjiye yaptığın zamları geri çek. KDV'yi sıfırla. Kimse merak etmesin karanlıkları aydınlığa çıkaracağız."

BUZDOLABI SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

Kılıçdaroğlu son olarak ise evinin önünde gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Buzdolabı gibi sıkıntıları nasıl çözeceksiniz?" sorusu üzerine, "Bunların hepsini çözeriz. Asıl önemli olan bu ülkede huzur içinde yaşamasıdır. Kimsenin elektriği, doğalgazı kesilmesin. Eğer bunlar bir insanlık hakkı ise bu ülkede yaşayan insanların hakkı ise devletlerin bu hakkı insanlara teslim etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.