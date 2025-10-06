Elazığ'da Gazze İçin Sessiz Çığlık Etkinliği

AK Parti Elazığ Kadın Kolları, Gazze'ye destek için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenledi. Kadınlar, "Katil İsrail" ve "Özgür Filistin" dövizleri taşıdı.

AK Parti Elazığ Kadın Kolları, Gazze'ye destek amacıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Kadınlar, ellerinde "Katil İsrail" ve "Özgür Filistin" yazılı döviz ve pankartlarla Gazze halkına destek verirken, etkinlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.

AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver, "Duvarlara kanla yazılmış isimler bir annenin, bir babanın gizli hayali. Bir çocuğun hiç göremeyeceği baharı, bir çocuğun hiç yaşayamayacağı çocukluğu. İşte bu acının adı Gazze. Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için, el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne, babaların zinciridir. Öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir. ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir" dedi. - ELAZIĞ