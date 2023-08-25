Elazığ Belediyesi'ne bedelsiz arazi tahsisi tepki çekti

Elazığ İl Genel Meclisi MHP Grup sözcüsü Osman Dilek, Elazığ İl Özel İdaresi'ne ait olan 54 bin 540 bin metrekarelik arsanın 5 bin 84 metrekaresinin, 'belediye hizmet alanı' olarak Elazığ Belediyesi'ne bedelsiz verilmesine tepki gösterdi.

SAKİNE SERRA TAYLAN

Elazığ İl Genel Meclisi MHP Grup sözcüsü Osman Dilek, Elazığ İl Özel İdaresi'ne ait olan 54 bin 540 bin metrekarelik arsanın 5 bin 84 metrekaresinin, 'belediye hizmet alanı' olarak Elazığ Belediyesi'ne bedelsiz verilmesine tepki gösterdi. Dilek, "Belediyeye tahsis edilen alan, arazinin en verimli, en değerli yeri. Yarın öbür gün belediye bu alanı konut alanına çevirerek satarsa kim ne diyebilir? Buna bir engel yok. İtirazımızı söyledik. Dedik ki, 'Babanızın malını mı veriyorsunuz"' dedi.

İl Genel Meclisi MHP sözcüsü Osman Dilek, Elazığ Belediyesi'nin talebi üzerine Elazığ İl Özel İdaresi'ne ait 4 bin 540 bin metrekarelik arsanın 5 bin 84 metrekaresinin 'belediye hizmet alanı' olarak tahsis edilmesine tepki gösterdi.

"EN VERİMLİ YERİ NEDEN ALMIŞLAR"

Osman Dilek konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ İl Özel İdaresinin uhdesinde olan 54 bin 540 metrekarelik bir arsamız var. Bu arazimiz kamu alanı olarak işlenmiş. Kamu alanından Özel İdare burayı normal imara açıp satmak niyetinde. Belediye tadilat dosyası hazırlatıyor şehir planlamacasına. Sonra belediye burayı inceliyor. 10 bin 368 metrekare alan sosyal donatıdan dolayı bırakılmak zorunda, burayı ayırıyorlar. 2 bin 112 metrekareyi yol için düşüyorlar. Sonradan 5 bin 84 metrekareyi de belediye hizmet alanı olarak en verimli olan, caddeye sıfır olan yerden hizmet alanı olarak talep ediyor. Geriye 36 bin 875 metrekare alan kalıyor. Bunu da konut ve ticari alan olarak işliyorlar.

Bizim itirazımız şurada başlıyor. 'Siz bu 5 bin 84 metrekare alanı bağışlıyorsunuz belediyeye. Siz bunu iç taraflardan bağışlayın. Sizin önerdiğiniz yerlerden verin. Belediye hizmet alanı olacaksa ana caddeye sıfır yerde belediyenin ne hizmet alanı olacak? Belediyenin yerleri belli, yapacağı işler de belli. Siz burada sosyal donatı için bir şey yapacaksanız bunun şartları bellidir. En verimli yeri niye almışlar. Burada devletin, bugün de satışa çıksa, yarın da satışa çıksa milyarlarca liralık zararı olacak."

"ELİMİZDEN GELEN TÜM MÜCADELEYİ VERECEĞİZ"

Dilek, arazinin en değerli yerinin belediyenin talebi ile düşünmeden verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

Bizim buradaki esas itirazımızı söyledik. Dedik ki, 'Babanızın malını mı veriyorsunuz?' Yok dediler. Sizin babanızım malı değil, ama bizim babamızın malı. Bizim babamız devlettir. Burada devletin uğradığı zararı, bunun en kestirme yollardan belediyeyle, ilgili kişilerle ki; vali yardımcısına da ilettik bu konuyu. Buradan bu belediye hizmet alanını cadde üzerinden alıp da daha arkadaki yerlerden verilmesi şartıyla kabul ederiz. Bunu ciddiye alın dedik. Olumlu bir geri dönüş almadık. Biz yaptık, teknik olarak bunun açıklamasını yaparız dediler. Bunun teknik açıklamasını ben de merak ediyorum. Karı nedir. Ticaret yapıyorsanız ticari kar amacının olması lazım. Yaptığınız işte bir zarar varsa bunun teknik bir açıklaması olur mu? Bunun açıklaması nedir? İşletmenizi kapatırsınız, çeker gidersiniz. Aritmetik terimlerle milleti kandırmanın gereği yok. Net vatandaşın anlayacağı şekilde anlatın. Oranın değeri ile buranın değeri bir mi? Yaptığınız iş kendi pencerenizden doğru olabilir. Bu kadar vermemiz gerek diyorlar. Diğer taraftan verin, daha fazla verin. En değerli, verimli yeri veremezsiniz. Buna müsaade etmeyiz. Elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz."