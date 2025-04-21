El Salvador'dan Venezuela'ya Tutuklu Takası Teklifi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD tarafından El Salvador'a sınır dışı edilen 252 Venezuela vatandaşı ile Venezuela'da bulunan aynı sayıdaki siyasi tutuklularla takas edilmesini teklif etti.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Venezuela'ya tutuklu takası teklifinde bulundu. Bukele, ABD tarafından El Salvador'a sınır dışı edilen 252 Venezuela vatandaşı ile Venezuela'da bulunan aynı sayıdaki "siyasi tutukluların" takas edilmesini teklif etti. Sosyal medya hesabından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya seslenen Bukele, "Sayın Nicolas Maduro, birçok kez Venezuelalıları geri ve özgür istediğinizi söylediniz. Siyasi tutukluları olan sizlerin aksine, bizim siyasi tutuklularımız yok. Gözaltında tuttuğumuz tüm Venezuelalılar, ABD'deki Tren de Aragua gibi çetelere karşı yürütülen bir operasyonun parçası olarak gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

"Hapse atılmalarının tek nedeni size ve seçim hilelerinize karşı çıkmaları"

Çoğunun cinayet işlediğini, bazılarının tecavüz ettiğini ve bazılarının da sınır dışı edilmeden defalarca tutuklandığını ancak El Salvadorlu tutukluların aksine Venezuelalı siyasi tutukluların hiçbir suç işlemediğini vurgulayan Bukele, "Hapse atılmalarının tek nedeni size ve seçim hilelerinize karşı çıkmalarıdır. Bununla birlikte, elinizde tuttuğunuz binlerce siyasi mahkumdan aynı sayıda (252) kişinin serbest bırakılması ve teslim edilmesi karşılığında, sınır dışı edilen 252 Venezuelalının tamamının ülkelerine geri gönderilmesini öngören insani bir anlaşma önermek istiyorum" dedi.

Takas için açıklanan isimler

Takas için adı geçen isimleri de sayan Bukele, "Bunlar arasında Edmundo Gonzlez'in damadı Rafael Tudares; gazeteci Roland Carreo; avukat ve aktivist Roco San Miguel; her gün tehdit edilen ve elektrik ve su gibi temel hizmetlere erişimi sabote edilen Mara Corina Machado'nun annesi Corina Parisca de Machado; Arjantin Büyükelçiliğine sığınan dört siyasi lider ve diğer Venezuelalı siyasi tutuklular yer alıyor. Ayrıca Amerikan, Alman, Dominik, Arjantin, Bolivya, İsrail, Şili, Kolombiya, Ekvator, İspanyol, Fransız, Guyanalı, Hollandalı, İranlı, İtalyan, Lübnanlı, Meksikalı, Perulu, Porto Rikolu, Ukraynalı, Uruguaylı, Portekizli ve Çek olmak üzere 50'ye yakın diğer uyruktan tutuklu vatandaş da bu kapsamda yer alıyor" dedi.

Venezuela Başsavcısından yanıt

Venezuela tarafından açıklama yapan isim ise Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab oldu. Saab, Bukele'yi eleştirdiği yanıtında sınır dışı edilenlerin hangi suçlarla itham edildiklerini, hakim karşısına çıkıp çıkmadıklarını ya da avukata erişimlerinin olup olmadığını öğrenmek istediğini dile getirdi.

ABD'den Bukele'ye destek

Venezuela Başsavcısı tarafından eleştirilen Bukele'ye övgü ABD'nin rehinelerden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'den geldi. Boehler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Bukele'den Maduro'ya tarihi ve önemli bir mesaj. Suçluları, dünyanın farklı yerlerinde aralarında ABD'lilerin de bulunduğu hukuksuz bir şekilde hapsedilenlerin serbest bırakılması karşılığında Venezuela'ya göndereceğiz. Bukele'ye Başkan Trump ile olan ortaklığınız ve liderliğiniz için teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı. - SAN SALVADOR